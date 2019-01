Kullamäe lahkus peatreeneri kohalt vastuolude tõttu klubi omanikuga: tundsin, et enam ei taha seda tööd teha

"Mittemõistmine klubi omaniku ja peatreeneri vahel viis selleni, et tundsin, et enam ei taha seda tööd teha," sõnas Kullamäe. "Kõik juhtus paari viimase päevaga. Kuna klubi omanik on välismaal, muutis see ka suhtlemise keerulisemaks. Lõpuks läks meie vestlus emotsionaalseks, aga ma ei taha jutu sisu avada. Ma ei soovi hakata avalikkuse ees musta pesu pesema."

"Eile võtsin lõpuks vastu otsuse ning ütlesin Kalle Klandorfile ja Kalevi mängijatele, et lahkun," lisas Kullamäe.

Kullamäe ja Jantsoni tüli üheks põhjuseks oli hiljuti meeskonda toodud ameeriklane Ronald Eric McGhee juunior, kes tegi OlyBet Eesti-Läti liigas debüüdi üleeile. Delfile teadaolevalt oli McGhee palkamine Jantsoni isiklik soov ning see polnud treeneritega kooskõlastatud.

Kullamäe ootamatu lahkumine sai avalikuks eile õhtul, kui Kalev/TLÜ andis sellest sotsiaalmeedia vahendusel teada. "Aitäh, Gert! Tallinna Kalev/TLÜ annab teada, et tänasest ei ole Gert Kullamäe meie esindusmeeskonna peatreener. Gerdi ja meeskonna koostöö on olnud edukas ning täname teda panuse eest klubi professionaalsemaks muutumisel," seisab Kalev/TLÜ Facebooki postituses.

Kalev/TLÜ lisas, et klubi treenimise võtab üle senine treenerite meeskond – Martin Müürsepp, Brett Nõmm ja Kalle Klandorf.