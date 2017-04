Kullamäe koduklubi alustas veerandfinaale võidukalt

Kristian Kullamäe koduklubi Gotha Oettinger Rockets alustas võidukalt Saksamaa korvpalli esiliiga veerandfinaale. Crailsheim Merlins alistati võõrsil 86:77.

Edu on seda hinnatavam, et Crailsheim lõpetas põhiturniiri teise ja Gotha seitsmenda kohaga.

Kullamäe pääses platsile vaid 14 sekundiks, aga sai vähemalt mängu kirja. Võitjate resultatiivseim oli 16 punktiga David Hicks.

Veerandfinaalseeria teine mäng on kavas pühapäeval, mängitakse kolme võiduni.