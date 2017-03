Kullamäe: Kalev/Cramo on alati kullale favoriit number üks

Eesti korvpallimeistrivõistlustel tehakse homme algust põhiturniiri viimase vooru kohtumistega ning reedel peavad igipõlised rivaalid Kalev/Cramo ja Tartu Ülikool järjekordse lahingu, seekord põhiturniiri võidu nimel.

"Eesti meistrivõistlustel pole me üllatuskaotuseid saanud, kuid nüüd algab play-offis kõik nullist," ütles Tartu peatreener Gert Kullamäe Vikerraadiole, kirjutab ERR Sport. "Homme selgub, kumb võidab põhiturniiri ja tegemist on põhimõttelise vastasseisuga, sest pealinnapoisse tahaks alati paika panna. Cramo on alati kullale favoriit number üks, kuid soosikut on hea hammustada."

Kalev/Cramo peatreener Alar Varrak ütles enne Eesti liiga põhiturniiri viimast kohtumist, et mõlemad Eesti tippklubid on võrreldes talvise perioodiga paljugi muutunud ja eeltööd ning scoutingut on kohtumiste eel vaja teha küll.

"Palju on uut, seda eriti meil," ei varjanud Varrak. "Meie rotatsioon on ootamatult väikseks jäänud, kuid kuigi graafik on tihe, lähme igat mängu võitma. Meil tuleb nädalas pidada kaks-kolm kohtumist, kuid oleme sellega aastate jooksul ära harjunud."