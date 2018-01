Kullamäe: Eesti korvpallis on häid inimesi, aga neid ei kasutata

Laupäevast on Kullamäe ametlikult Tallinna Kalev/TLÜ korvpallimeeskonna peatreener. Tema lähimaks abiliseks sai kunagine kaaslane palliplatsilt Martin Müürsepp. „Hakkasin mõtlema, et miks ka mitte. Tunnen, et minu jaoks on väljakutse hakata amatööridest koosneva meeskonnaga tööle ja püüda viia nad võimalikult kõrgele. Kindlasti on see teistmoodi töö kui varem," selgitas ta meelemuutuse tagamaid.