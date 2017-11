Kullamäe andis sõrme, Klandorf tahab tervet kätt

Klandorf on hooaega kehvalt alustanud ja seepeale peatreener Raido Roosist loobunud meeskonna põhjast välja sikutanud, kuid tunnistab, et täisjõuga peatreeneri tööks pole tal Tallinna abilinnapea ameti kõrvalt lihtsalt aega. „Ma annaksin peatreeneri koha päevapealt ära. Kahjuks pole Kullamäel võimalik kohe ametit üle võtta," nentis ta ja lisas, et loodab vangerduseni jõuda hiljemalt jaanuari lõpus.