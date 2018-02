Kullamäe 48 punktist: tore küll, aga eesmärk on ikkagi teenida minuteid Bundesligas

Esmaspäeval kerkis Kristian Kullamäe nimi üles seoses Saksamaal toimunud U19 korvpalliliiga mänguga, kus Eesti noormees kogus ulmelised numbrid: 37,5 minutiga koguni 48 punkti (kahesed 8/20, kolmesed 5/11, vabavisked 17/20), 13 lauapalli, 5 korvisöötu ja 2 vaheltlõiget.

Tema sõnul on selline statistika tore, kuid eesmärgid on seatud tunduvalt kõrgemale: “Meeste vahel igapäevaselt treenimine ja mängimine annab kindlasti omavanuste sekka minnes eelise, kuna kiirused ja kehad on hoopis teised. Tore on küll omavanuste vastu palju punkte visata, kuid mul on ikkagi eesmärk hakkama saada just meeste vastu ja teenida mänguminuteid Bundesliigas,” märkis Kullamäe portaalile Korvpall24.ee.

Esindusmeeskonnas Erfurt Oettinger Rocketsis on Kullamäe platsile pääsenud 20-st mängust kuues ning kogunud keskmiselt 13 minutit, 4,2 punkti, 1,5 lauaplli ja 0,7 resultatiivset söötu.

“Need võimalused, mis olen põhitiimis saanud, on tulnud normaalselt välja. Kindlasti tahaksin rohkem mänguaega ja selle nimel töötan ma igapäevaselt, et saada endale suuremat rolli,” sõnas Kullamäe, kelle motoks Oettingeri klubi kodulehel on kirja pandud: “Parim viis oma tulevikku ennustada on ise oma tulevik luua.”