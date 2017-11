Kuidas läheb Eesti korvpallikoondislastel võõrsil? Statistika näitab, et väga hästi

Eesti korvpallikoondis alustab 24. novembril järgmise aasta maailmameistrivõistluste valikturniiri, kohtudes võõrsil Iisraeliga. Lisaks kuuluvad koos meiega H-alagruppi Kreeka ja Suurbritannia. Heidame pilgu meie koondise kandidaatide statistikale, kes mängivad klubikorvpalli välismaal.

Rait-Riivo Laane

Koondise väle mängujuht Laane esindab juba teist hooaega Kreeka esiliiga Pirause Ethnikose meeskonda, kus on tõusnud selgelt põhitegijaks. Viies peetud liigamängus on eestlane teeninud keskmiselt koguni 33,1 mänguminutit ning selle ajaga visanud muljetavaldavad 15,8 punkti, võtnud 4,8 lauapalli (Laane pikkus on 179 cm!) ning jaganud 3,4 resultatiivset söötu. Väljakult visete protsent on tal senise karjääri parim 51%. Kolmeseid tabab Laane 36%-lise täpsusega. Vabaviskeid on Laane sisse saanud 24-st lausa 23 (96%).

Vaata Laane imeviset SIIT!

Rain Veideman

Eesti koondise tagamängija pallib teist hooaega järjest Itaalia Serie A2 liigas G.S.A. Udine meeskonnas. Juba eelmisel hooajal võistkonna põhitegijate hulka tõusnud Veideman on tänavu keskmiselt seitsmes mängus toonud 32 mänguminutiga 14,3 punkti, 4,6 lauapalli ja 4,6 resultatiivset söötu. Kaheseid on Rain tabanud 44%-lise täpsusega ja kolmepunktijoone tagant on mehe protsent 42.

Vaata, kuidas Veideman viskas kaotusmängus Bologna vastu 26 silma, SIIT!

Tanel Kurbas

Eelmisel hooajal Rootsis Södertalje klubi esindanud Kurbas siirdus hooaja alguses Slovakkia kõrgliiga klubisse Levice, kus on tänavu 11 mängus keskmiselt kogunud korralikud 27 mänguminutit, 12,8 punkti, 3 lauapalli ja 2,8 resultatiivset söötu. Viskeid väljakult on 29-aastane eestlane tabanud 57%-lise täpsusega.

Vaata videost, kuidas meie mees pealtpanekuga Slovakkia publikut hullutab!

Martin Paasoja

Eesti korvpallikoondislane Martin Paasoja, kes jõudis eelmisel hooajal Rapla meeskonnaga Eesti meistrivõistlustel finaali, siirdus oma esimesse välisliigasse, kui liitus Rumeenia kõrgliigasse kuuluva SCM Craiova tiimiga. Paasoja keskmised numbrid 6 peetud kohtumises: 29 minutit, 12 punkti, 2 lauapalli ja 2 söötu.

Jaan Puidet

Kolmandat hooaega Rootsis Jämtland Basketi ridades palliv Puidet on tänavu näitamas väga head minekut. Senipeetud seitsmes kohtumises on peatreener eestlase keskmiselt väljakule usaldanud 27 minutiks, mille jooksul on 25-aastane viskav tagamängija kogunud 7,1 punkti, 6,9 lauapalli ja 2,1 resultatiivset söötu.

Puideti stiilinäide SIIT!

Kregor Hermet

Hispaania esiliigas Actel Forca Lleida klubis leiba teeniv Hermet on 2017/18 hooajal saanud 8 mängus keskmiselt platsile 20 minutiks, mille jooksul on visanud 7 punkti ja 3,6 lauapalli. Kolmeseid tabab Hermet võrreldes eelmiste hooaegadega hästi - kui eelmisel hooajal oli tema kaugvisete tabavusprotsent kõigest 26, siis tänavu on ta selle viinud 46-ni.

Vaata Hermeti eelmise hooaja parimaid momente Forca LLeida esituses SIIT!

Sander Raieste

Raieste mängib Hispaania tipptiimi Saski Baskonia duubelmeeskonnas, kus on keskmiselt 27,9 minutiga visanud 9,5 punkti, kogunud 5,4 lauapalli ja kaaslastele jaganud 2,5 tulemuslikku söötu.

Raieste sai hooajaeelsetes mängudes platsile ka Baskonia põhimeeskonnas, kus säras nii mõnegi vägeva sooritusega. Vaata meie mehe stiilinäidet SIIT.

Koondise esimene kodumäng on juba 27. novembril kell 19.00 Kalevi Spordihallis, kui külla tuleb Suurbritannia rahvusmeeskond.