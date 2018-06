Kristjan Kangur: kui oled augus, siis ei aita sind keegi, pead ise välja rabelema

Kangur tunnistab, et väsinud on nii keha kui ka vaim. Ent tõelise professionaalina pole ta pärast koduse finaalseeria viimast mängu jalgu seinale visanud, vaid käib jõusaalis ennast liigutamas, et keha püsiks toonuses. Pallimängu jaoks on tal meeldiv põhjus. „Poeg tahab minuga iga päev mängida, aga see on hoopis teistsugune mäng," märgib Kalev/Cramo 35-aastane kapten ja lisab, et küllap suve jooksul tuleb ka päris korvpalli isu tagasi.

Pärast kaheksat välismaal veedetud hooaega naasis Kangur mullu suvel kodumaale ja liitus Kaleviga. Ta tunnistab, et harjumine võttis aega, kuid lõpuks asjad laabusid.

Kristjan Kangur, hooaja alguses räägiti palju sellest, kas oli üldse mõtet sind Kalevisse võtta. Kuidas sa negatiivsust sisimas üle elasid?

Ei saa ütelda, et ma ei kuulnud midagi või ei pannud tähele, aga ülearu palju ma sellele ei mõtelnud. Tunnen ennast piisavalt hästi ja teadsin, et pean edasi töötama ja asju hingega tehes tuleb kõik loomulikult.