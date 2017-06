Kristian Kullamäe: mul on kindlad sihid, mille nimel iga päev tööd teen

Eesti Korvalli Liidu kodulehe rubriigis "Saame tuttavaks" esitati küsimusi U18 koondise tagamängijale Kristjan Kullamäega.

Vestlus Kullamäega leidis aset Soomes Kisakallios, kus peetakse U16 ja U18 Nordic Cup. Saksamaal Oettinger Rocketsi ridades klubikorvpalli mängiv eestlane on äärmiselt avatud, hea suhtleja ja lõbusa olemisega.

Kust sa pärit oled?/Kus on su kodu?

Mina olen pärit Tallinnast, Laagrist.

Kirjelda ennast kolme lausega.

Ma olen sihikindel. Ma olen töökas. Mul on hea huumorisoon.

Milline on su kõige eredam mälestus lapsepõlvest?

See kui ma tulin tagasi Eestisse üle pika aja. Esimesse klassi kooli. Ma olin isaga välismaal olnud, et siis tagasi Eesti ühiskonda tulemine.

Üllatas sind miski, kui sa tagasi tulid?

Otsest üllatust polnud, pigem oli see, et mul olid jälle Eesti sõbrad ja värki. Olin nendega lasteaedades käinud ja olin nagu päris oma rahvaga koos.

Mis keeles sa Saksmaal teiste lastega suhtlesid?

Ma oskasin saksa keelt. Enam ei mäleta sellest midagi, oskus kadus ära kui ma Eestisse tulin. Eks teistel mängijatel olid ka väikesed lapsed ja erinev kultuur oli koos. Eestlastega oli peale seda harjumatu koos olla.

Mis sind enim motiveerib?

Mind motiveerivad kõige rohkem mu enda sihid, mis ma püstitanud olen.

Millised on su sihid?

Las need jääda enda teada, aga mul on kindlad sihid, mille nimel ma iga päev tööd teen ja loodetavasti need ühel päeval ka täituvad.

Kuidas hoiad enda vaimu teravana?

Ma olen suhteliselt sotsiaalne inimene nii et ikkagi sõbrad, natuke ka igasugu interneti lehed, uudised. Ema sunnib uudiseid lugema ja kõik see. (naerab)

Mis on su lemmik vaba aja tegevused?

Mulle meeldib videomänge mängida hullult. Lemmikmäng ikkagi korvpall, NBA. Olen aastaid mänginud ja pole sellest hobist lahti saanud.

Silmarõõmu on?

Ei ole. Ma olen vaba, tüdrukud, ma olen vaba...

Mis on su lemmik õppeaine koolis?

Inglise keel meeldib. Kuigi ma pole seal väga teadlane aga see on nii praktiline. Seda läheb koguaeg vaja ja sellel on mingi point, miks ma õpin seda.

Kuidas su koolitöö üldse välja näeb?

Õpin Audentese e-gümnaasiumis. Mul on erikava, erinevad kursused. Mul on jaotatud kaks kooliklassi kolme aasta peale. Ehk ma lõpetan aasta hiljem. Mõni päev üldse ei õpi, mõni päev õpin neli tundi. See oleneb mu päevakavast.

Lemmikfilm, lemmikbänd?

Lemmikfilm... Mulle meeldib seriaal „Kaks ja pool meest“. Ma olen hip hopi pooldaja. Mulle meeldib selline bänd nagu Migos.

Mis on sinu arvates tänapäeva Eestis valesti?

Inimesed on liiga negatiivsed ja üritatakse ajada oma asja. Välismaal on inimesed kuidagi avatumad, rõõmsamad ja oleks nagu ühise asja eest väljas.

Milline oli su esimene kokkupuude korvpalliga?

Tõenäoliselt isaga kuskil trennis. Isa võttis pallitrenni kaasa.

Mitu kolmepunktiviset sajast sisse paned? Kaitset pole.

74.

Mis su kolmeseprotsent muidu on?

Saksamaal oli 39% äkki. Olin isegi väga üllatunud.

18-aastased Kristian ja Gert Kullamäe mängivad üks-ühte. Kes võidab?

Ei jõua veel küsimust lõpetada kui Kristianilt kõlab vastus: "Kristian võidab."

Mis seisuga?

Mitmeni käib?

Üheteistkümneni.

Ühesed kahesed?

Jah.

Ma võidan 11:6.

Millised spordialad sind veel paeluvad?

Rannavõrkpall meeldib. Suvisel ajal väga meeldib mängida rannavõrku.

Kellega sa Oettinger Rocketsis kõige paremini läbi saad?

Kaks ameeriklast, nendega rääkisin kõige rohkem juttu. Meil olid ühised huvid. Nemad mängisid videomänge, mina mängisin videomänge, siis oli kerge ühise suhtluskeele peale saada.

Kes on su suurimad eeskujud?

Kindlasti mu isa ja korvpalli poole pealt meeldib mulle Milos Teodosic. Ta teeb mängu enda ja teiste jaoks kuidagi mõnusaks. Kõikidel on lahe olla platsi peal. Ta oskab ise mängida ja samas ka teistega arvestada.

Pead ennast pisut sama tüüpi mängijaks?

Ma arvan, et viimastel aastatel mingeid sarnasusi leiab aga viske kallal pean kindlasti tööd tegema. Platsinägemine on mul täitsa eeskujulik.

Teodosici tasemel?

Eiei. Niimoodi ei saa öelda aga ma arvan, et see on okei jah.

Mis on sinu jaoks parim osa korvpalli juures?

See tunne kui meeskond võidab.

Kes on U18 koondise kõige kõvem tööloom?

Erki Kuhi kohe kindlasti.

Mida sa arvad Chicago Bullsi Markkanen – Butler diilist?

Timberwolvesile on see kindlasti väga hea tehing saada Butleri näol Townsi kõrvale selline kogenum vend. Markkanenile ja soomlastele üldse julmad pinged. Sellisesse klubisse minna, noor mees, peab hakkama kohe tõestama end. Raske kindlasti.

Iseloomusta abitreener Indrek Reinboki.

Reinbok on väga muhe mees, kes teeb kõike väga professionaalselt. Meie tiimi kindel video- ja internetimees kindlasti.

Mis on Kristian Kullamäe hommikune mõte number üks?

Kuna ma olen ikkagi professionaalne korvpallur, siis mõtlen ikkagi, mis mind täna trennides ees ootab.