Kreekasse siirduv Sokk: see on olnud minu suuremaid unistusi

"Lahkun Kalev/Cramo ridadest Kreeka liiga klubisse. Eelkõige sellepärast, et see on üks mu suuremaid unistusi olnud karjääri jooksul," teatas Sokk ja lisas tänusõnad: "Tahaksin tänada kõiki fänne, sponsoreid, omanikke, treenereid selle väga ägeda ning samas ka raske ja õpetliku hooaja eest. Kindlasti loodan, et meie teed veel kunagi ristuvad."

29-aastane Sokk on varem välismaal pallinud Gruusias, Rumeenias ja Venemaal. Kalev/Cramo ridu esindas ta viimasel kolmel hooajal.