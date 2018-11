Kõva sõna: Astangule tuleb külla olümpiavõitja ja endine NBA täht

Perkinsit saadab Eriolümpia Euroopa/Euraasia esindaja Miroslaw Krogulec. Külaskäik toimub Euroopa korvpallinädala raames Eriolümpia Eesti Ühenduse poolt korraldatud eriolümpia korvpalliturniiriga.

Endise NBA korvpallistaari ja praeguse Special Olympics International juhatuse liikme Sam Perkinsi külaskäigu eesmärgiks on kohtuda Astangu õppijate ja sportimisvõimalustega ning innustada noori olema igapäevaselt aktiivsed. „Astangu keskuses on õppijatel võimalus osaleda kehalise arendamise tundides ja trennides, ilma et nad peaksid mõtlema normide täitmisele või hinde saamisele,” tõi Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse rehabilitatsiooni osakonna juhataja Kadri Joost esile keskuse ühe põhimõtte. „Meie jaoks on kõige tähtsam et keskuse õppijad tunneksid rõõmu liikumisest ja leiaksid enda jaoks selle spordiala, mida nad keskusest tööellu siirdudes ka teeksid,” lisas Joost.