Maik-Kalev Kotsari kodumeeskond South Carolina Gamecocks võttis USA korvpalli üliõpilasliigas NCAA hooaja 15. võidu, alistades 57:53 Florida Gatorsi.

Algviisikus alustanud Kotsar oli 9 palliga meeskonna parim lauavõitleja, kogudes lisaks viis punkti (kahesed 2/6, vabavisked 1/2), ühe korvisöödu, ühe bloki, kaks pallikaotust ja kolm viga. Mänguaega kogus eestlane 26 minuti jagu.

Vastaste statistikast jääb silma 0-protsendiline kaugvisete tabavus (0/17). South Carolina tabas kolmeseid 13-st 4 (30 %).

South Carolinale oli see viies järjestikune võit. Kaotust on Kotsari meeskond sel hooajal tunnistanud vaid kolmes mängus. Floridal on tabelis 14 võitu ja 4 kaotust.