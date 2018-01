Kotsar ja South Carolina olid tasavägises mängus üle kõrgelt hinnatud Floridast

Maik-Kalev Kotsar ja South Carolina ülikool alistasid USA korvpalli üliõpilasliigas Florida 77:72. See oli meeskonna teine järjestikune võit TOP-20 ülikooli vastu.

Kotsar tegi igati korraliku mängu. Platsile pääses ta 22 minutiks, viskas 9 punkti, võttis 6 lauapalli ja andis 4 korvisöötu.

South Carolina Gamecocksi resultatiivseim oli 22 punktiga Wesley Myers, 18 punkti ja 12 lauapalli lisas Chris Silva. Meeskonna trumbiks olid kaugvisked, mis sopsasid enam kui 50-protsendilise tabavusega (11/21).

South Carolina saldo on pärast tänast 13-7, Florida on kogunud võidu enam (14-6). Viimasest kümnest kohtumisest on Florida Gators kaotanud vaid kaks.