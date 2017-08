Korvpallurite universiaadide jada katkeb

Meeskonnale ei ole suures plaanis midagi ette heita. Mängiti (mängitakse) isuga ja kõik mängud, mis olid võidetavad, on ka võidetud. Argentina, USA ja Austraalia lihtsalt olid paremad. Tagantjärele võib ju mõnda mängu taga nutta, aga olgem ausad: olla neljanda veerandaja alguses enam kui 20 punktiga miinuses ja uskuda, et see mäng võinuks ära tulla, on enesepettus.