KORVPALLISAADE | Uus saatesari "Homsed tegijad", esimeseks peatuspaigaks Rakvere

Saatesarja esimeseks peatuspaigaks on Lääne-Virumaa spordimeka Rakvere. Juba kümmekond aastat julgelt korvpallilinn ja töö käib täie hooga mitte ainult Rakveres, vaid ka ümberkaudsetes väiksemates kohtades. Infrastruktuuri osas on kõik hästi, mänguväljakuid jagub ja pallid on õhus hommikust õhtuni.

10-osalise sarja eesmärk on tõsta esile noortega head tööd tegevaid klubisid.

Saated saavad olema nähtavad Delfi ja TTV ülekannete poolajapauside ajal, samuti järelvaadatavad Delfi TV-s. Sotsiaalmeedias leiab saated kindlasti Eesti Korvpalliliidu, G4Si Noorteliiga, G4Si, Nike’i esinduskaupluste ja esindatud klubide kanalitelt.

Igas saates on ka hooaega läbib võistlus, mille auhinnaks - pange nüüd hästi tähele - G4Si ja Nike´i sponsorluse toel preemiasõit Euroliiga mängule Barcelonasse. Vinge, kas pole!