KORVPALLISAADE | "Homsed tegijad": TalTechi Korvpallikooli treener: me ei võitle mõne teise spordialaga, me võitleme nutimaailmaga

Sõna saavad korvpallikooli õpilased ja treenerid.

Siim Palu toob välja huvitava tõdemuse, et tänasel päeval ei ole vaja võidelda noorte pärast mõne teise spordialaga, vaid ena rüppe tuleb saada need lapsed, kes on nutiajastule jalgu jäänud.

TalTechi Korvpallikool on Eesti üks suurimaid, Tallinnas ja Harjumaal tegutsev korvpallipüramiid haarab endasse suurusjärgus 700-800 õpilast.

Kümneosalise saatesarja eesmärk on tõsta esile noortega head tööd tegevaid korvpalliklubisid.

Igas saates on ka hooaega läbib võistlus, mille auhinnaks G4Si ja Nike´i sponsorluse toel preemiareis Euroliiga mängule Barcelonasse. Vinge, kas pole!