KORVPALLISAADE | "Homsed tegijad" Ida-Virumaal: miks olla tagasihoidlik? See, mida lapsed siit saavad, on Euroliiga!

Saates saavad sõna korvpallikooli õpilased ja treenerid. Visatakse nalja.

Iisaku gümnaasiumi võimlas ei veeda noored niisama aega, vaid järjepidevalt käib töö selle nimel, et saada paremaks ja osavamaks spordipoisiks või sporditüdrukuks. Olgu seda siis võrdluses sõbra, treeningukaaslase või koguni treeneriga.

Me kõik teame Reinar Hallikut kui head kolmeste viskajat, kuid meie nähes tegid õpilased talle tuule alla. Jättes kõrvale väikese nüansi, et noored said tabamuse eest topeltpunkte, läks viskevõistluse võit kindlalt „homsetele tegijatele” 24:23.

Kümneosalise saatesarja eesmärk on tõsta esile noortega head tööd tegevaid korvpalliklubisid.

Igas saates on ka hooaega läbib võistlus, mille auhinnaks preemiareis Euroliiga mängule Barcelonasse. Vinge, kas pole!