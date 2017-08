Korvpallinoored andsid Venemaale vägeva lahingu, Kerr Kriisalt koguni 30 punkti!

Täna Montenegros alanud U16 vanuseklassi A-divisjoni korvpalli EMi esimeses alagrupimängus jäi Eesti noortekoondis napilt, 71:74 alla Venemaa eakaaslastele.

Eesti alustas tugevalt ning esimesele hingetõmbepausile mindi minimaalses, 18:17 eduseisus. Teine veerand oli aga saatuslik, see kaotati 11:25 ja poolajale siirduti venelaste 42:29 juhtimisel.

Teisel poolajal paremat mängu näidanud Eesti jõudis päris lõpu eel küll kolme punkti kaugusele, kuid tugev Venemaa jäi täna siiski alistamata.

37 minutit rassinud Kerr Kriisa tõi eestlaste kasuks suurepärased 30 punkti. Viskeid tabas noor tagamängija 62-protsendiliselt (10/16) ning võttis lisaks ka neli lauapalli. Leemet Loik lisas 14 silma. Vastaste poolelt tegi kõige rohkem pahandust Dmitri Kadoshnikov 13 punktiga.

Statistika:

Eesti vs Venemaa

2p visked: 62 vs 49%

3p: 18 vs 40%

Lauapallid: 32 vs 31

Res. söödud: 5 vs 12

Pallikaotused: 11 vs 11

C-alagrupis mängiv läheb Eesti homme kell 21.30 vastamisi Itaalia koondisega.