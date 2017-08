Korvpalliliit soovitab teeremondi tõttu Eesti-Kosovo valikmängule varem kohale tulla

Eesti Korvpalliliit soovitab pealtvaatajatel homsele Eesti koondise MMi eelkvalifkatsiooni mängule Kosovoga Saku Suurhalli kohale tulla tavapärasest pisut varem.

Seoses Haabersti ringtee remonttöödega on liiklus häiritud ning kohalejõudmine ja parkimiskoha leidmine võib võtta oodatust kauem aega. Ühistranspordiga liiklejad peavad arvestama asjaoluga, et bussipeatusi on pisut nihutatud.

Mäng algab kolmapäeval kell 18.30, kuid uksed avatakse juba tund varem, et kõik soovijad saaksid juba varakult end mugavalt sisse seada.

Piletid on saadaval Piletilevis ja kohapeal. Delfi TV ja TV6 näitavad mängu otseülekandes. Mõlemal meeskonnal on turniiritabelis kirjas võit Makedoonia üle.