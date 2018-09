Korvpalliliit sõlmis klubidega koondise mängijaid puudutava koostöömemorandumi

Lähtudes eeldusest, et Eesti rahvuskoondise eest mängimine on Eesti korvpalli arenguks oluline ja igale sportlasele auasi, lepiti kokku, et Eesti Korvpalliliit ja OlyBet Eesti-Läti korvpalliliigas osalevad Eesti meeskonnad lubavad koondise kutse saanud mängija klubi juurest tingimusteta esindama Eesti rahvuskoondist.

Olles aktiivselt suhelnud nii klubide, mängijate kui treeneritega, sai Eesti Korvpalliliidule selgeks, et üheks valukohaks on ka Rahvusvahelise Korvpalliliidu (FIBA) kindlustuspoliitika, mis hakkab kehtima alles 21. päevast pärast vigastuse fikseerimist. Trauma korral paneb see korvpalluri koduklubis väga raskesse seisu. Eile sõlmitud koostöömemorandum lahendab selle probleemi.

„Memorandumile allakirjutanud poolte ühine eesmärk on, et Eesti rahvuskoondisse arvatud mängijad saaksid Eesti rahvuskoondiseid esindada. Kuna FIBA kindlustus hakkab kehtima alles 21. päevast pärast vigastust, tagab Eesti Korvpalliliit koondise mängijatele töötasu kindlustuse edaspidi alates esimesest päevast pärast trauma saamist. Lisaks võtame kanda kõik ravikulud ja vastutame mängija heaolu eest vigastuspausi ajal. See punkt laieneb ka välisklubides olevatele mängijatele, “ sõnas alaliidu peasekretär Keio Kuhi.