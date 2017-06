Korvpalliliit ei luba Rakvere meeskonda meistriliigasse

Korvpalliliidu juhatus ei rahuldanud Rakvere korvpalliklubi avaldust, osaleda uuel hooajal korvpalli Alexela meistriliigas.

Aastaid koduses meistriliigas mänginud Rakvere Tarvas lõpetas pärast tänavust hooaega võlgade tõttu tegevuse. Rakvere korvpalli edendamise võttis üle Arnu Lippasaare poolt loodud MTÜ Viru Bull, mis soovis endale ka Tarvale kuulunud kohta meistriliigas.

Teisipäeval toimunud Eesti korvpalliliidu juhatuse koosolekul võeti Viru Bull küll alaliidu liikmeks, kuid meistriliiga kohta ei antud. „Tänase seisuga me Rakvere meeskonda meistriliigas ei näe. Otsuse tagamaade detaile ei hakka ma lahti seletama, see on konfidentsiaalne info," sõnas korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi. Samas jättis ta ukse siiski praokile. „Kogu info, mida nendelt vajame, on klubile saadetud."

Kuhi rõhutas, et tegemist on juhatuse otsusega ning peasekretärina polevat tal suurt midagi lisada. Juhatuse tööd juhtuva korvpalliliidu presidendi Jaak Salumetsa sõnul pole alaliidul kindlust Rakvere meeskonna sponsorite ja mängijate osas. See tähendab, et alaliit soovib näha meeskonna eelarvet koos sponsorite ja mängijatega sõlmitud lepingutega. Lisaks soovib alaliit, et uus klubi maksaks kinni Tarva võlad.

Lippasaare sõnul on tal sõlmitud kokkulepe seni Tarva üheks suurimaks toetajaks olnud Rakvere Lihakombinaadiga. Samuti on oma toetust kinnitanud Rakvere linn. Mängijatega pole aga võimalik lepinguid sõlmida enne, kui meistriliiga koht on kindel. Lippasaar on valmis tasuma ka Tarva poolt tekitatud võla alaliidule, kuid senini polevat seda temalt ametlikult küsitud ning niisama ei saavat ta ju raha alaliitu viia.

Lippasaar kahtlustab, et korvpalliliidu vastuseisu põhjuseks on tema soov palgata peatreeneriks Tarva senine peatreener ja omanik Andres Sõber. Kuigi otse ja avalikult pole seda välja öeldud, tunnetab ta teatud inimeste vastuseisu. Sõbra seose tõttu nähakse uut klubi lihtsalt Tarva uue ja puhta kehana.

Lippasaare sõnul pole aga Sõber Viru Bulli juhtimisega kuidagi seotud. Rakveresse meistriliiga meeskonna säilitamiseks on ta valmis kutsuma peatreeneriks kasvõi Tiit Soku. „Pean leidma inimese, kes on valmis sõlmima lepingu tingimusel, et kui meile antakse koht meistriliigas, siis on ta valmis tööle asuma. Enne vastavat otsust, pole mul ju võimalik midagi pakkuda," nentis Lippasaar. „Üritan veel olukorda päästa. Olen tuleviku suhtes positiivne ja entusiastlik."

Kui Lippasaarel õnnestub järgmisel nädala jooksul astuda samme, mis aitavad korvpalliliidu juhte veenda selles, et tema klubi on elujõuline, võib juuli alguses juhatus koguneda nende meistriliigasse lubamiseks erakorralisele koosolekule.