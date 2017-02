Esmaspäeval teeb Eesti Korvpalliliit algust „100 Kooli“ suurprojekti teise hooajaga. Kui eelmisel hooajal käisime sajas koolis septembri lõpust novembrini alguseni, siis sel hooajal on algus sootuks hilisem.

„100 Kooli“ on korvpallipisiku levitamine algkoolides kuni kolmanda klassini. Koos juhendajate ning meistriliiga mängijate-treeneritega näidatakse lastele lihtsamaid harjutusi, antakse tunda, misasi see korvpall on. Kel huvi tekib, saab kohe ka nõu, kus on lähemad treeningvõimalused.

„100 Kooli“ hõlmab kõiki maakondi Hiiumaast Võrumaani, sedakorda tehakse algust Järvamaal, kus tiirutatakse esimesed kaks päeva. Seejärel on kavas Harjumaa, Tartumaa, Saaremaa, Läänemaa, Jõgevamaa, taas Harjumaa ning korraks ka Tallinn (Haabersti Gümnaasium). Seejärel taas kaugemad paigad.

Projekti viivad kohapeal läbi EKLi töötajad Martin Rebane ja Rosemary Rits, kes teadupärast on ise ka meie tippnaiskonna Tallinna Ülikooli mängija – sealjuures värske karikavõitja. Projekti koordineerib Raigo Häelme.

