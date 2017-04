Korvpalliliidu 100 kooli projekt külastas Lääne-Virumaad, kus sõlmiti ka hea tahte leping

Lõppeval nädalal jõudis Eesti Korvpalliliidu (EKL) poolt ellu kutsutud projekt „100 kooli“ järjega Lääne-Virumaale. Näidistunnid viidi teisipäeva hommikul läbi Simuna spordihoones ja lõuna ajal Kadrina spordikeskuses. Seal sõlmiti ka mitmepoolne hea tahte leping.

Kadrinas EKL-i projektijuhi Martin Rebase eestvedamisel ja kohaliku korvpallimeeskonna Kadrina Karud treenerite ning mängijate kaasabil pakuti paari tunni vältel liikumislusti ja põnevaid harjutusi 160-le Kadrina keskkooli esimese kuni kolmanda klassi õppurile. Lisaks jäi korraldajatest maha tänuväärset kasutust leidvat korvpallivarustust.

Ühtlasi leidis Kadrina vallavalitsuses aset kohtumine, kus korvpalliliidu president Jaak Salumets ja peasekretär Keio Kuhi uurisid lähemalt kohaliku korvpallielu käekäigu kohta. Miitingu tulemusena otsustati sõlmida hea tahte Leping Eesti Korvpalliliidu, Kadrina Valla, Kadrina Keskkooli ning Kadrina Karud peatreeneri Raivo Tribuntsovi vahel. Osapooled lubavad üheskoos edendada korvpalli õpetamist ja treenimist Kadrina vallas.

Jaak Salumetsa sõnul on "100 kooli" projekt kõige lihtsam ja otsem tee laste juurde, kelle tutvus korvpalliga on väga pinnapealne või kokkupuude üldse puudub. "Me toome lapsed otse saali, kus nad saavad esimese tunnetuse korvpalli olemusest ja võlust," rääkis korvpalliliidu president ja lisas: "Hea tahte leping Eesti Korvpalliliidu ja Kadrina valla vahel on kindlustuspoliisiks, et meie mäng saab kindalt jalad alla ka Kadrina vallas."

Kolmapäeval jätkus aktsioon Raplamaa koolides. Sadat Eestimaa kooli hõlmav projekt kulmineerub selleks hooajaks mai alguses Kalamaja koolis Tallinnas.

Tänaseks on „100 Kooli“ näidistreeningutest osa saanud umbes 7400 last.