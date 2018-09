Korvpallikoondise triibulised. Mille nimel?

Koondise noorenduskuurist anti aimu juba kevadel. Treenerite peas küpses idee, mis on nüüdseks võtnud väga konkreetse kuju. Püstitatud eesmärgist räägitakse üksikasjalikult sel nädalal, aga üldjoontes on teema järgmine. Siht on jõuda stabiilselt Euroopa meistrivõistlustele ning praeguste U20 vanuseklassi mängijate arenedes heidelda tiitlivõistlustel kõrgete kohtade nimel.