Rootsi meediaettevõte Modern Times Group (MTG) pikendas Rahvusvahelise Korvpalliliiduga (FIBA) lepingut, mis annab neile Balti riikides eksklusiivsed teleülekannete õigused meeste ja naiste rahvuskoondiste suurvõistluste ja kvalifikatsioonimängude näitamiseks aastatel 2017-2021.

FIBA uue süsteemi kohaselt hakkavad alates 2019. aasta maailmameistrivõistlustest toimuma aasta läbi kestvad kvalifikatsioonimängud. MTG näitab kõiki neid kvalifikatsioonimänge tasuta TV3 ja tasulise Viasat Sport Balticu vahendusel.

Leping hõlmab meeste rahvuskoondiste mängudest 2017. aasta korvpalli EMi finaalturniiri, 2019. aasta MMi kvalifikatsioonimänge ja finaalturniiri ning 2021. aasta EMi kvalifikatsioonimänge ja finaalturniiri. Naiste võistlustest kuulub lepingu alla nii 2017., 2019. kui 2021. aasta EMi mängud ning 2018. aasta MM. Ühtlasi katab FIBA ja MTG leping ka 2020. aasta olümpiamängude FIBA kvalifikatsioonimänge.

TV3 näitab kõiki meeste rahvuskoondiste 2019. aasta MMi ja 2021. aasta EMi kvalifikatsioonimänge ning mõlema nimetatud võistluse finaalturniiri mänge.

"MTG ja FIBA on teinud alates 2007. aastast väga head koostööd. Oleme üle kümne aasta näidanud Balti regioonis kõiki tähtsamaid korvpalliturniire," teatas MTG juht Peter Nørrelund FIBA pressiteate vahendusel." FIBA turniirid ühendavad alati Balti rahvaid ja alates 2017. aastast käivituv uus süsteem annab rahvuskoondise mängudele veelgi suurema rolli. Oleme õnnelikud, et saame selles projektis osaleda ja tuua kõik need mängud järgneva viie aasta jooksul vaatajateni."