Korvpallikoondise hea probleem: kõik 12 meest sobivad mängu

„Rahuliku südamega ei saa kunagi mängule minna, kuid kõik töö, mida plaaniseime, on tehtud," sõnas Sokk. MM-valiksarja eelringi mänge alustab Eesti koondis laupäeval võõrsil Makedooniaga kohtudes.

Eile pärastlõunal viimaselt kontrollmängult koju jõudes tunnistas Sokk, et pole veel enda jaoks lõplikult paika pannud, kes peaksid olema need kaheksa-üheksa meest, kes hakkavad nii-öelda päris mängudes põhiraskust kandma.