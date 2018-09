Korvpallikoondise debütant lõi Tanel Kurbasel nina puruks

“Sain ühes trennis Kase käest käega vastu nägu,” kommenteeris Kurbas Korvpall24.ee portaalile ning lisas naerdes, et tülis ta noore keskmängijaga selle pärast ei ole.

“Nina oli ikka päris viltu, traumapunktis pandi otseks ning öeldi, et luu on katki. Minu teada on see mu elu esimene ninaluumurd, kuigi juba varem oli see nina mul veidi viltu,” rääkis 30-aastane mängumees.

Treeningutel kavatseb Kurbas kindlasti maski kanda, kuid sõprusmängudes Belgiaga on otsustamise koht, kas kasutada kaitsvat vahendit või mitte.

Refereeritud artikli täistekst portaalis Korvpall24.ee