Korvpallikoondis: puudujad, taasliitujad ja uued tulijad

Eesti korvpalliliidu spordidirektori ja koondise abitreeneri Alar Varraku sõnul on koondise kokku saamine problemaatiline ning seda mitte ainult meil, vaid ka naabritel. Koondiste jaoks mõeldud aken on liiga pikk ning klubide vaatevinklist väga halval ajal. „Seis on keeruline üle Euroopa. Saadame FIBA-le kirja, kus märgime, et praegune seis ei rahulda kedagi,” sõnas Varrak.