Korvpallikoondis loobus Kalevi spordihallist ja mängust Leeduga

Renoveeritud korvpallipühamu ei sobi Eesti koondise mängude pidamiseks.

Mais taasavatava Kalevi spordihalli juht Neemo Kull ei varja oma pettumust. Ta räägib, et eelkokkulepete põhjal arvestati, et Kalevi spordihalli saalis toimuvad Eesti korvpallikoondise suvised mängud, kuid hiljuti teatati korvpalliliidust, et rahvuskoondise jaoks polevat see saal sobiv.