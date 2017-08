Korvpallikoondis alustas universiaadi võiduga

Eesti korvpallikoondise lähim reserv mängib universiaadil, kus avamängus saadi 97 : 52 jagu Araabia Ühendemiraatidest.

Eesti koondise resultatiivseimaks osutus 14 punktiga Ron-Arnar Pehka, Mihkel Kirves lisas 13 ja Madis Soodla 11 punkti. „Selle mängu kohta kehtib legendaarne väljend: võit on kõige tähtsam ja muu teisejärguline,” võttis päeva kokku koondise peatreener Indrek Visnapuu. Ta lisas, et mänguks oli meestel ka üks spetsiaalne ülesanne. „Soovisime, et vastased üle teatud punktiarvu ei jõuaks. Meie rünnak tuleb kaitse pealt. Meie satsi tundes olen selles täiesti veendunud. Kui me kaitses mängime korralikult, siis tekivad meil rünnakul variandid.”

Eesti alagrupi teistes mängudes alistas Tšehhi 72 : 60 Rumeenia ja USA 89 : 76 Argentina. Täna kohtub Eesti koondis Rumeeniaga.