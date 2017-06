Korvpalli U15 koondis toob Taanist hõbemedalid, finaalis kaotati napilt Berliinile

Eesti poiste U15 koondisel sai seljataha edukas turniiri Taanis Kopenhagenis. Ka varasemalt on meie koondised seal Marko Parkoneni ja Gert Prantsi juhendamisel ilusat mängu näidanud. Sedakorda naaseb Kalle Kollin (lisaks treeneritena Jüri Pritšin ja Rein Raam) Taanist aga hõbedamedalitega, mis lööb senised kohad selgelt üle.

Turniiri all starsi valiti Johannes Kirsipuu. Kokkuvõttes 16. meeskonna seas II. koht, parem kui siin Taanis eales varem. Ütleme nii, et järgmistel vanustel on võimalus tulemus üle lüüa. Pronksi sai Inglismaa meeskond.

Eesti resultatiivsemateks mängijateks olid: Johannes Kirsipuu 102 pt, Sverre Aav 64 pt, Markus Ruubel 63 pt, Hugo Toom 38 pt, Markus Ilver 34 pt, Illimar Raiend ja Jörgen Rikberg 29 pt, Joosep Heinla 28 pt.