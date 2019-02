Korvpalli podcast "Pihtas Põhjas": Kriitikast ja kritiseerijatest: kes on professionaal, see niisama ei lahmi. Aga meil on neid suvalisi tonte ja lahmijaid kole palju

Saadet veavad spordiajakirjanik Ivar Jurtšenko ja korvpalliasjatundja kõige laiemas tähenduses Gert Kullamäe. Külalisena on sel korral stuudios treener Rauno Pehka.

Arutluse alla tulevaid teemasid on mitu ja mõned päris filosoofilised. Näiteks: Mis pidi see ikkagi on - kas head mängijad teevad hea treeneri või hea treener teeb head mängijad? Või teeb hoopis klubi paks rahakott hea treeneri? Ei pääse me üle ega ümber ka 1991. aasta Liidu meistritiitlist, Pehka ja Kullamäe olid ju ise osalised. Ja kuidas saada hakkama kombinatsiooniga treener-isa? Kui treener võtab poja enda juhendatavasse meeskonda, siis kriitikalaviin on kiire tulema. Eriti koondiste puhul.

Kolmanda saate auhinna võitis fortuuna soosingul Urmo Muug. Palju õnne! Küsisime, kelle vastu viskasid EM-valiksarja mängudes koondise eest oma esimesed punktid Janar Talts, Kristjan Kangur ja Gregor Arbet. Õige vastus - Talts (15.sept 2004 Bosnia), Arbet (11.sept 2004 Türgi) ja Kangur (20.nov 2002 Valgevene).

