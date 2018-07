Korvpalli noortekoondis saab tulevikus abijõudu Mehhikost?

Euroopa meistrivõistluste B-divisjoni turniiriks valmistuva U18 vanuseklassi noormeeste korvpallikoondise laagris sai näha ootamatut külalist.

Treeningutele saabus 17aastane ja 205cm pikkune Mehhiko-Eesti juurtega mehemürakas Karl Andres Matute Perner.

Kontakt Mehhikos elava noormehega tekkis aastavahetusel. Ta avaldas soovi Eesti koondise eest mängida. Noormehe suurus ei andnud kaksipidi mõtlemisele ruumi ning U18 koondise treenerid eesotsas Indrek Reinbokiga ootasid pikkisilmi Karl Andrese saabumist tryout´ile ehk niiöelda katsetele.

Pärast pikka ootamist noormees lõpuks Eestisse tuli, aga teistel eesmärkidel. Ta tuli keelelaagrisse eesti keelt õppima, kuna perspektiivis näeb ta ülikooliõpinguid just Eestis. Aga info levis ja treeneritel õnnestus noormees saada kolmeks päevaks koondise juurde.

"Kuju on muljetavaldav," kirjeldab U18 koondise peatreener Reinbok. "Ta on igas mõttes suur, kaalu 97 kilo. Välja näeb sportlik. Paigalt üles hüpates surus palli probleemideta pealt. Korvist kaugemalt on vise krobeline, kuid touch (tunnetus) on olemas. Ta on 2001. aastal sündinud poiss ja saaks vanuse poolest U18 koondist esindada ka järgmisel aastal. Nii võib täiesti juhtuda," avaldas Reinbok nähtu põhjal arvamust.

Hetkel läksid noormehe ja koondise teed lahku. Mõne nädalaga päris nullist meeskonda sulanduda on võimatu. U18 koondis alustab EM-turniiri Makedoonias Skopjes 27. juulil.