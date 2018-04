Korvpalli esiliiga võitjaks tuli teist aastat jutti Tiit Soku juhendatav Betoonimeister

Siim Lauri tabav kolmene kaheksa minutit enne normaalaja lõppu viigistas seisu 55:55 ja Margus Klementsovi kahene viis kahe punktiga ette juba Betoonimeistri. Tiit Soku hoolealused haarasid seejärel selgelt initsiatiivi ja vähem kui kahe minutiga rebiti ette kaheksa punktiga (63:55). Margus Klementsovi kaks pluss üks rünnak viis kolm minutit enne normaalaja lõppu Betoonimeistri ette 68:57 ja tagasi enam ei vaadatud. Kindel 73:59 võit ja Saku I liiga tiitel teist aastat järjest Betoonimeister/Tskk/SK Nord meeskonnale!

Võitjate parimana tõi Siim Laur 20 punkti. Finaalturniiri kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Margus Klementsov panustas 19 silma ja 9 lauapalli. EMÜ eest tõi Gert Kaldmäe 14 punkti ja 11 lauapalli.

MVP auhinnaga tunnustatud Klementsov sõnas mängujärgses intervjuus, et kohtumise lõpus oli emotsioon juba selgelt Betoonimeistri poolel. „Kolmandal veerandajal oli mäng juba vastaste käes aga meil õnnestus õigel hetkel initsiatiiv haarata. Suutsime kaitses kaitses paar rünnakut ära võtta ja see tõi edu. Nagu terve hooaja vältel pidime oma asja ajama ja kaitses hästi mängima. Täna see taaskord toimis.“

Loe veel

Eesti Maaülikooli treeneri Paavo Russaku sõnul oli Saku I liiga teine koht nende jaoks suur võit. „Meil tekkisid täna väikese väsimuse pealt lihtsad sööduvead, millest tuli vastaste lihtsat korvid. Väike võiduhirm meil täna tekkis. Vastaste distsiplineeritud ja süsteemne mäng lõhkus meid täna lõpus ära. Teine koht on meile puhas boonus. Kaks aastat tagasi tulime teisest liigast, eelmine võitsime pronksi ja nüüd sammukene edasi. Ambitsiooni Maaülikoolil on ja ma usun, et nad võiksid tulevikus ka meistriliigas mängida.“

Pronksikohtumises sai võidu Tartu Kalev/Estiko, kes alistas Paide Viking Window tulemusega 64:58.

Betoonimeister alistas eilses poolfinaalis Paide Viking Windowi tulemusega 69:55, Eesti Maaülikool oli Tartu klubide vastasseisus üle Tartu Kalev/Estikost numbritega 70:68.