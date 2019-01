Korvpall versus võrkpall ehk Kuidas legendaarne Jaak Salumets ärritus sedavõrd, et surus klaasi peos puruks

Kalle Kukk: „Eks omal ajal sai korvpalluritega kõvasti vastastikku nöögitud. Nendega, kes meie ajal olid – Aleksei Tammiste, Tõnno Lepmets ja teised. Olime nendega sõbrad ja nöökisime üksteist pidevalt. Kord pidime nendega omavahel kohtuma jalgpallis, leppisime kokku mängu Komsomoli väljakul. Kogunesime Kalevi võimlasse Tõnismäele. Aga hakkas koledasti vihma sadama, suisa kohutavalt. Korvpallitreener oli tol ajal Heino Krevald, istume seal ja ootame, et vihm jääks üle. Siis hakkab ta rääkima, et kumb on parem mäng – korvpall või võrkpall? Nagu ikka nöögime vastastikku. Meie treener Ivan Dratšov räägib Krevaldile: teeme nii, et võta võimla kolm koristajat ja valvur ning lähme platsile. Ja ütleme: Maali, viska pall Miilile, see visaku edasi valvurile ja too viskab palli korvi. Läheb pall sisse või mitte, ikka korvpalli moodi. Aga mine nüüd nendega võrguplatsile: Maali servib, Miili võtab pallingu vastu, kolmas koristaja tõstab ja valvur lööb palli maha. Kas tuleb midagi välja? No ei tule! Siis korvpallurid muidugi vihastasid selle võrdluse peale peale.”

Tarvi Uljas: „Selle peale sai ju Salumets nii tigedaks…”

Henn Karits: „See oli pulmas…”

Uljas: „Selle sama jutu peale, surus selle jutu peale klaasi käes puruks.”

Karits: „Aga jalgpallimäng toimus, mitte see päev, aga järgmisel päeval. Mängisid kaasa Lõssov ja Vanja meie poolt. Arvestati, et korvpallur ju koguaeg jookseb edasi-tagasi, et võrkpall – no mis nad seal jooksevad. Ning jalgpallis on ju suur väljak ka. Aga ei midagi – tulemus jäi 1:1. Ei saanud seal võitu kumbki.”

Nõukogude liidu meistrid Henn Karits, Tarvi Uljas ja Kalle Kukk. Foto: Ilmar Saabas

Ehk lõppkokkuvõttes jäid korvpall ja võrkpall sõbralikult viiki. Ühtlasi tundub, et ka Salumets ei teinud käele suuremat viga, sest kui hinnata meest tema tegude põhjal, siis on tema käsi ikka väga hästi käinud.

Põhjalikku lugu Salumetsast saad lugeda siit: "Jaak Salumets – Suur Mees, mängumees, karm mees"