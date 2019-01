Kolme „beibest” musketäri lahkumisotsus sündis kergelt

Viimase 15 aasta jooksul on Eesti korvpallikoondis vajunud Euroopa tasemel sügavasse mutta ja tõusnud sealt EM-finaalturniirile. Kristjan Kangur, Janar Talts ja Gregor Arbet on kogu selle teekonna läbi käinud. Neid on materdatud ja beibedeks kutsutud, neid on ülistatud ja nimetatud – vähimagi liialduseta – koondise tugitaladeks. Nad kõik on pidanud Eesti koondise särgis üle 150 kohtumise. 21. veebruaril tõmbavad nad koondisekarjäärile joone alla.