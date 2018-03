Kolledžikarjääri lõpusirgel olev Rauno Nurger: olen saanud USA-st väga hea kogemuse

Wichita State Shockersi ülikoolimeeskond avaldas oma Facebooki lehel südamliku video, kus tänati seenioreid ehk mängumehi, kellel tänavu kolledžikarjäär läbi saab. Üheks selliseks, kes peab karjääris järgmise sammu astuma, on eestlasest keskmängija Rauno Nurger.

“Kindlasti ma veidi kartsin siia tulla, kuna ma polnud varem Ameerika Ühendriikides käinud. Tunnen, et see on olnud mulle väga hea kogemus ja olen uhke, et olen saanud Wichita State’i esindada ja siinse pere liige olla,” võttis Nurger video vahendusel paari lausega oma aastad kokku, vahendab Korvpall24.ee.

Eestlane lisas: “Tahan tänada kõiki meeskonnakaaslasi ja treenereid, kellega ma olen läbi käinud ja muidugi siinseid fänne, kes on tõenäoliselt riigi ühed parimad.”