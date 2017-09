Kõlab uhkelt | Robert Valge sõlmis lepingu Hispaania kõrgliiga klubiga

Mullu mängijakarjääriga Hispaaniasse välja jõudnud Robert Valge sõlmis 3-aastase lepingu Hispaania korvpalli kõrgliiga klubiga Burgos San Pablo Inmobiliara.

Hispaania kõrgliiga uustulnuka ridades 20-aastane tagamängija eeloleval hooajal siiski mängima ei hakka, kuna ta suundub rendilepinguga Hispaania tugevuselt kolmanda liiga (LEB Silver) meeskonda Plasencia Electro Mercantil.

"Robertil on viimased kolm-neli aastat olnud üks hispaanlasest agent, kelle kaudu Burgosega lepinguni jõudsime," selgitas Indrek Valge poja käekäiku. "Võrreldes mullusega samm edasi. Burgosel on ka duubelmeeskond, mis mängib tugevuselt Hispaania neljandas liigas (EBA), aga otsustasime, et seda sarja Robert enam ei mängi. Mullu viskas ta seal keskmiselt üle 20 punkti ja nüüd tuleks võtta sihikule kõrgem tase."

Mullu kuulus Robert Valge Hispaania tugevuselt teise liiga (LEB Gold) meeskonda Palencia Quesos Cerrato, kuid põhikoosseisu juures ta väga mänguaega ei saanud. Küll kogunes kõvasti minuteid ja statistikat tugevuselt neljandas liigas. "Mingi märk jäi maha ja selle võrra oli sel suvel klubi lihtsam leida. Olgem ausad, Roberti eeldustega tagamängijaid on terve Euroopa täis, et leping saada, tuleb varasemalt silma jääda. Vaatasime ringi ainult Hispaanias, sest mujale minnes pidanuks alustama nullist," lisas Indrek Valge.

Plasencia pidas eelmise nädala lõpus esimese hooaja eelse mängu, kus jäädi alla Hispaania esiliiga meeskonnale. Valge alustas algrivistuses ja viskas 18 minutiga 9 punkti. Liigahooaeg stardib 30. septembril.