KK Viimsi uhke areen ja südant valutavad küsimused

Seitseteist aastat tegutsenud noorteklubi on uue halli valmimisega jõudnud seisu, kus logistiline võimekus lubaks lähiaastatel astuda sammu meistriliigasse. Vajalik materiaal-tehniline baas on nüüdsest olemas. Aga meistriliiga ei ole eesmärk omaette, vaid abinõu, mille toel saaks klubi jätkuvalt areneda. Püramiidi vundamenti on laotud pikalt, meistriliigasse kasvamisega saaks terava tipuga katus pea kohale. „Me oleme hea näide sellest, kui kaua üks klubi ülesehitamine aega võtab, kui seda ei tehta steroididega,” sõnab KK Viimsi tegevjuht Tanel Einaste. „Oleme orgaaniliselt kasvanud ja avanud pidevalt uusi rühmi. Püramiidi alumine ots on kõige tähtsam, sellega peab kogu aeg tegelema, et auku sisse ei tuleks. Mäletan hästi, et esimesel aastal oli meil 25 last, siis tundus 100 hästi suur number, nüüd oleme jõudnud 550 nooreni. Täna kasvame klubina endiselt. Uue saali valmimisega saime avada üle pika aja tüdrukute gruppe. Ka lasteaialaste grupid said loodud, varasemalt käisime otse lasteaedade juures korvpallipisikut edasi andmas,” loetleb Einaste püramiidi ehitamisega kaasnevaid samme.

KK Viimsi tegevjuht Tanel Einaste ja nimitoetajana klubile üla alla pannud Ago Teder



Uus koduareen, mis on põhimõtteliselt 24/7 klubi käsutuses ning uus nimitoetaja „Estover piimatööstus” on andnud julguse senisest suuremalt asju ette võtta. Varasemalt toimetati ruumi mõttes kitsikuses, puudus korralik kontor, treenerid ajasid asju koolimaja spordihoones põlve peal. Kvaliteet kindlasti kannatas.

„2013. aasta kevadel saime info, et Viimsisse planeeritakse tennisekeskust, mille peale me reageerisime. Käisime alternatiivina välja idee, et kohta, kus ümberringi on koolid, tuleb teha midagi lastele. Koolid ja klubid on saaliaegade puuduses, ja sinna kus on juba lapsed, on loogiline ehitada multifunktsionaalsed spordihallid. Läksime valda jutule, rääkisime mõtted ära. Projekteerisime tegelikult ka hoone valmis, konsulteerides teiste spordialadega. Karulaugu spordikeskus teenindab kõiki ümberkaudu harrastatavaid spordialasid, korvpallist ja jalgpallist kuni suusatamiseni välja,” räägib Einaste koduhalli saamise lugu.

KK Viimsi tuntuim kasvandik on Sander Raieste. Tuli pisikese poisina klubisse ja läks 16-aastaselt edasi Hispaaniasse Baskonia meeskonda. Praegune rahvuskoondise liige, kelles nähakse tulevikutegijat.

Einastel on Raieste edusammude üle hea meel, samas peab ta klubijuhina tõdema, et andekate mängijate varajane lahkumine on klubi toimimise kohapealt valus teema. Selget reguleerimist vajaks mängijate liikumine Audentese spordigümnaasiumisse.

„Minu jaoks on see väga põhimõtteine küsimus. Ma ei ole Audentese vastane, aga me peame väga selgelt määratlema, kes sinna lähevad, ja milleks sinna lähevad,” muutub Einaste hääletoon nõudlikumaks. „Väidan, et Audentes on praeguses olukorras klubidele konkurent. Seda peab teadvustama ka korvpalliliit. Ühtepidi me mängime samas liigas (Saku I ja II liiga), teisalt ei saa me mängijaid ära andes ehitada täisväärtuslikku klubi püramiidi. Kui mängija lahkub, siis mida ma ütlen oma toetajatele ja kogukonnale? Parematel kasvandikel kaob side kasvatajaklubi ja kogukonnaga ära. See pole hea,” nendib Einaste.

„Audentes pole kurjast, et paneme selle kinni, aga üldine positsioneerimine tuleb paika saada. Minu meelest 24 kohta poistele on liiga palju. Sinna võetakse liiga kergekäeliselt ja see omakorda pärsib klubisid. Vähesed toovad seda küsimust lauda, aga see on väga tõsine teema. Klubi püramiidi ehitamine põhineb kogukonnal ja oma kasvandike jõudmine klubi püramiidi tippu on selles plaanis selgelt märgiline.”

Karulaugu spordikeskuse korvpalliareen



Einaste peab väga oluliseks treenerite järjepidevat koolitust ja täiendõpet. Näiteks teist aastat töötab klubis treener Leedust, ikka selleks, et noored saaks võimalikult hea korvpallihariduse. Eelmisel kuul käis klubis nädalasel töövisiidil Sloveenia nimekaima klubi Ljubljana Olimpija endine juhendaja Luka Bassin, kellelt saadi väga väärtuslikke näpunäiteid.

„Koolitustel räägivad ja näitavad kõik ideaalpilti. Aga reaalsuses eksisteerib sellist pilti harva. Seepärast tekkis meil mõte, et kutsuda välistreener-lektor konkreetselt meie klubi juurde. Et saada kõige ausamat tagasisidet.

Esimestel päevadel ta vaatas treeninguid, tegi tähelepanekuid ja märkusi. Siis tegime suurema koosoleku, kus ta asju lahti seletas. Teise poole nädalast andis Bassin juba ise treeninguid. Selgelt joonistus välja, et oleme oma tegemistes liiga staatilised. Pallikäsitlus on küll tore, aga kui seda tehakse vaid kohapeal, on sellest vähe kasu. Korvpall on jooksmise mäng. Võid kohapeal põrgatamist osata, aga kiiruse pealt asju tehes tehnika laguneb. Oleme teatud asjadesse kinni jäänud. Saime ka klubilises plaanis palju huvitavaid mõtteid, näiteks kuidas talendikaid mängijaid veelgi oskuslikumalt edasi arendada,” on Einaste sloveenlase klubi juures käiguga väga rahul.

Õige pea, 22. oktoobril lähevad KK Viimsi treenerid Ljubljana Olimpija juurde vastuvisiidile ja kohtutakse ka alaliidu inimestega.