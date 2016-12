Kristjan Kitsingu koduklubi Aarhusi Bakken Bears teenis Taani korvpalli kõrgliigas suureskoorilise võidu alistades võõrsil tabeli viimase Stevnsgade 90:58.

See oli Bakken Bearsile kümnendaks võiduks, kaotusi on kirjas üks. Võiduprotsendilt ollakse teisel kohal. Stevnsgade on kaotanud kõik 13 kohtumist.

Kitsing tegi võidumängus kaasa pea 16 minutit, viskas 10 punkti ja võttis kolm lauapalli. Bakken Bearsi resultatiivseim oli 20 punktiga Devaughn Akoon-Purcell.

Selle aasta numbri sees peab Kitsingu koduklubi ühe liigamängu veel võõrustades 30. detsembril koduväljakul liigatabeli neljandat Randers Cimbriat.