Kirgede torm: Veideman ikkagi saab veel Itaalias võimaluse?

Eesti korvpallikoondise tagamängija Rain Veidemani koduklubi Udine G.S.A. alustas Itaalia esiliiga veerandfinaalseeriat 81:83 allajäämisega Monferrato Novipiu Casale meeskonnale.

Veideman taaskord koosseisu ei kuulunud, küll aga võeti ta sel korral, vastupidiselt kaheksandikfinaalile välismängudele kaasa. Kas see tähendab, et eestlasel on ikkagi lootust pääseda tagasi mänguväljakule?

"Tead, ma ei oska sulle midagi öelda," kostis Veideman teisel pool toru. "Meil siin klubis on nagu seriaalis "Kirgede torm". Kõik käib suurte emotsioonidega üles-alla."

Udine välismängijad olid kaotatud kohtumises numbriliselt tasemel. Kyndall Dykes viskas 33 minutiga 23 punkti ja andis 6 korvisöötu, Veidemani asemikuks toodud Troy Caupain viskas 32 minutiga 15 punkti ja võttis 6 lauapalli. Samas, mäng ikkagi kaotati ja mis olukordades keegi eksis, me täpselt ei tea.

Seeria teine mäng peetakse homme, kolmas mäng on Udines laupäeval, 19. mail.