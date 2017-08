Keskmängija Matthias Tass ütles universiaadile ei

EM-i B-divisjoni turniiril Eesti U-18 korvpallikoondise pronksmedalile aidanud Matthias Tass valis universiaadile sõitmise asemele puhkusenädala.

18-aastane keskmängija andis küll Taiwanis toimuvatele üliõpilasmängudele sõitmiseks tükk aega tagasi jah-sõna, kuid pärast kurnavat U-18 vanuseklassi turniiri otsustas noormees nõuandjatega, et targem oleks loobuda.

Korvpalluri isikliku treeneri Sixten Tomingase sõnul oli loobumisotsuse taga ka füsioterapeut Lauri Ott. Pärast Otiga konsulteerimist valiti veel ühe pika turniiri asemel puhkus. „Lihased on väsinud ja inimesele on puhkust ka vaja. Lisaks on tal põlvega pisiprobleem,” märkis Tomingas. „Tal ei oleks olnud universiaadilt palju võita – küll aga oleks ta seal võinud rumalalt vigastada saada.”

Nüüd ootab 210-sentimeetrist hiiglast nädal puhkust, misjärel alustab ta ettevalmistust klubihooajaks.

Olukorra muudab pisut segaseks tõsiasi, et universiaadikoondis oli Tassi liitumisega justkui arvestanud – talle tehti isegi turniiri akrediteering, mis nüüd kasutamata jääb.

Segaduse põhjused jäävad samuti pisut segaseks. „Tean, et Matthias rääkis umbes kuus nädalat tagasi Alar Varrakuga, kes talle seda võimalust tutvustas ja pakkus. Enne U-18 koondise turniiri oli ta muidugi põhimõtteliselt huvitatud, kuid nüüd on olukord teistsugune. Millegipärast hakati aga sellest ammusest sõnasabast kinni ja sealt see jutt tuli,” selgitas Tomingas enda vaatepunkti.

Universiaadikoondise peatreener Indrek Visnapuu ei soostunud asja kommenteerima.

Taiwani turniiriks valmistuv Eesti rivistus pidas Soomes eile ja üleeile kaks kohtumist sealse universiaadikoondisega, kellelt saadi suured kaotused 47 : 72 ja 31 : 77.