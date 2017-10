Kes võidab, selles pole küsimus. Oluline on, kes esile kerkib!

Koduse korvpallihooaja põhiküsimus pole selles, kes tuleb Eesti meistriks – vähimagi kahtluseta saavad kevadel meistrimedalid kaela Kalev/Cramo mängijad ja treenerid –, vaid selles, mitu noort korvpallurit neljapäeval algaval hooajal esile kerkib.

Arvestades juba mitu aastat kestnud parimas eas mängijate põuda, peaksid Eesti noortel olema suurepärased võimalused esilekerkimiseks. Loomulikult peavad nad selleks tegema kõik, mis võimalik, kuid suur roll on ka treeneritel ja klubi juhtidel. Treenerid peavad julgema noori kasutada, klubi juhid aga ei tohi paanilise võidukohustusega survestada neid seda sammu mitte tegema.

Pärast pikki aastaid koduses liigas kõik neli ringi kaasa tegev Kalev/Cramo peaks kõikides mängudes leidma minuteid ka 20-aastasele Madis Soodlale ja 18-aastasele Matthias Tassile. Need ei tohiks olla mängu lõpus suures eduseisus antavad tühjad minutid, vaid ikka hetked, kus noored saavad mängu saatuse otsustamises osaleda. Soodla jaoks on see hooaeg ilmselt ka eksam, kas temast üldse tuleb korvpallur või mitte.

Sugugi väiksem pole vastutus noorte esiletõusmisele kaasaaitamise eest teisteski meistriliiga klubides. Vähemalt üks-kaks päris noort mängijat on igas meeskonnas. Ainsa musta lambana paistab silma Valga-Valka. Toimivat noortetööd pole piirilinnas kuidagi käima saadud.

Keda tasub jälgida

Tartu Ülikoolis peaks end meeskonna põhirotatsiooni murdma 18-aastane Märt Rosenthal. Kontrollmängudes oli tema roll kõikuv, kuid vähemalt seni, kuni Kristen Meister on vigastuse tõttu eemal, on tema kasutamine ilmselt vältimatu. Ole ainult mees ja kasuta oma võimalus ära!

Samuti 18-aastane Gregor Ilves on vähemalt esialgu Rapla Avis Utilitase teine mängujuht. Kuniks tagaliini pole kedagi juurde palgatud, on Ilvese kasutamine peatreener Aivar Kuusmaal sundkäik. Ilmselt pole päris pingile jäämist karta ka Pärnusse siirdunud Sten Saaremäel. Temalgi on vanust 18 aastat ja eelmisest hooajast Rakvere Tarva särgis olemas korralik meistriliiga kogemus.

Pisut vanematest, 20-aastatest mängijatest pole mõtet rääkidagi. Need, kes vähegi tahavad korvpallurid olla, peaksid selles vanuses olema vähemalt Eesti meistriliigas selgelt pildil. Koduse liiga tase pole varjus püsimiseks piisavalt hea ja vähegi mängumehe eeldustega noorele korvpallurile ei tohiks see olla üle jõu käiv katsumus. Kui aga mõni juba 20. eluaastate alguses olev „noor” istub teist või kolmandat aastat meistriliiga klubi pingi tagumisel otsal, on rong tema jaoks ilmselt juba läinud.