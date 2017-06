Kes mahuvad universiaadi korvpallikoondise kandidaatide hulka?

Eesti korvpallimeeskond osaleb tänavu kolmandat korda järjest suveuniversiaadil. 2013. aastal Kaasanis oldi seitsmendad ja 2015. aastal Gwangjus kaheksandad.

Koondisel on all sedavõrd soliidsed tulemused, et seekordsel alagruppide loosimisel paigutati Eesti teise tugevusgruppi koos Serbia, Leedu ja Kanadaga.

Universiaadi korvpallikoondise 12 pallurit selguvad juulikuus allolevast valikust. Mängijate sünniaeg peab jääma vahemikku 1993-1999. Kes pääseb põhikoondise juurde, need langevad nimekirjast mõistagi välja. Eesti mängib universiaadil alagrupis koos USA, Rumeenia, Tšehhi, Argentina ja Araabia Ühendemiraatidega.

Koondist juhendab teist universiaadi järjest Indrek Visnapuu. Kahe aasta eest avanes just universiaadil Maik-Kalev Kotsar, kes sel hooajal saatis koos South-Carolina ülikooliga suuri tegusid korda USA üliõpilasliigas NCAA.

Korvpallikoondise kandidaadid (30):

Aleksander Kaaberma, Arnold Mitt, Carlos Jürgens, Ivalo Pajumets, Ivo-Van Tamm, Janari Jõesaar, Karl Johan Lips, Karl Robin Jürjens, Karl-Martin Kask, Kregor Hermet, Kristen Meister, Madis Soodla, Martin Jurtom, Martin Paasoja, Mihkel Kirves, Norman Käbin, Rain Koort, Rait-Riivo Laane, Reni Alvin Kuimet, Risto Puur, Ron Arnar Pehka, Sander Viilup, Siim Markus Post, Sten Olmre, Taavi Jurkatamm, Tormi Niits, Tõnis Peil, Oliver Metsalu, Matthias Tass, Heivo Parrol.