Kerr Kriisa teenis viimasel hetkel kutse NBA korraldatavasse laagrisse

Kriisa kutsuti NBA poolt korraldatavasse Basketball Without Bordersi korvpallilaagrisse, seejuures Global Campi e. lõppüritusele, mis leiab aset Michael Jordani kodulinnas Charlotte´is, kirjutab korvpall.ee.

Marius Rutkauskas, Kriisa agent, selgitab laagri eripärasid: "Kutsutakse talendikamaid mängijad üle maailma, välja arvatud ameeriklased. Välja valitakse neid seejuures erinevalt. Enamustest NBA võistkondadest tuleb keegi kohale. Tegu on ühega kahest suurimast üritusest, kus NBA skautidele ja mänedžeridele silma jääda."

Lisaks sellele sai Kriisa eile võimaluse teenida koos Kaunase Žalgirise esindusmeeskonnaga. "Viimaste päevadega on liiga palju juhtunud, et uskuda. Raske töö ja ootamine on lihtsalt hakanud vilja kandma," lausus Kriisa.

