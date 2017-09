Kerr Kriisa siirdub Saksamaale Brose Bambergi noortesüsteemi

Tartu Ülikool vs BC Valga-Valka, Valmo vs Kerr Kriisa

Neli hooaega BC Tartu Korvpallikooli ja viimane aasta esindusmeeskonda esindanud Kerr Kriisa siirdub algavast hooajast Saksamaa tippklubi Brose Bambergi noortesüsteemi.

16- aastane ja 187 cm pikkune mängujuht jäi Saksamaa tippklubi skautidele silma rahvusvahelistes mängudes, eriliselt sel suvel U16 Balti Matši ajal.

Kerr Kriisa tänab Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi juhtkonda ning treenereid, eriti aga oma pikaaegset treenerit Gert Prantsi, kellel on suur roll olnud tema mängijaks kujunemisel.

Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi juhatuse esimehe Harry Lembergi sõnul on see suur tunnustus meie Korvpallikoolile: „Ma usun, et Kerr suudab Saksamaal läbi lüüa ning temast kasvab suur mängija Eesti Korvpallile.“

2017 a suve U16 EM-il oli Kriisa näitajad keskmiselt mängu kohta: 11,9 punkti, 5,3 lauapalli ja 3,4 resultatiivset söötu.