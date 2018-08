Kerr Kriisa liitub Kaunase Žalgirisega

Tartu Ülikool vs BC Valga-Valka, Valmo vs Kerr Kriisa

Esmaspäeval avaldas Leedu korvpallimeedia uudise, et Eesti tulevikulootus Kerr Kriisa jätkab karjääri Leedu suurklubi Kaunase Žalgirise süsteemis.

17-aastane ja 185 cm pikkune tagamängija, kes eelmisel hooajal pidi traumade tõttu Saksamaa klubi Bambergi süsteemist lahkuma, on portaali 15min.lt andmetel allkirjastanud Žalgirisega pika lepingu ning hakkab mängima duubelmeeskonna eest Leedu II divisjonis, vahendab Korvpall24.

Leedu portaal kirjutab pikalt Žalgirise radaril olnud Kriisa iseloomustuseks, et noormehel on suur potentsiaal ning teda on peetud Euroopas üheks oma vanuseklassi talendikamaks mängijaks.

Bambergiga sõlmitud mitmeaastase lepingu katkestamine jalatraumade tõttu oli Leedu meedia kohaselt Žalgirise treeneritele küll murekohaks, kuid pärast eestlase ülevaatamist otsustati siiski leping sõlmida.

Lisaks Kriisale tõi Žalgiris oma noortesüsteemi ka 16-aastase ja 203 cm pikkuse taanlase Louis Stormarki, kes esialgu hakkab mängima Leedu III divisjonis.