Kerr Kriisa elust Žalgirises: sulandusin kiiresti, kuid Leedu rahvustoit vajab harjumist

"Otsuse langetamine tuli kergelt. Iga leedulase unistus on mängida Žalgirise eest ja Eestist pärit olles tähendab see veelgi enamat," sõnas Kriisa, kirjutab Korvpall24.ee. "Ma teadsin, et treenerid, organisatsioon ning keskkond on siin väga head."

"Ma sulandusin meeskonda kiiresti ja nad on minule juba praegu peaaegu et perekonna eest. Mulle valmistavad pisut raskusi cepelinai (ehk tsepeliinid, suured pelmeenid, Leedu rahvustoit – toim.). Nad ei maitse mulle eriti, aga ma üritan nendega harjuda," lisas Kriisa.