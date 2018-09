Kuigi kõik Eesti ja Läti meistriliiga klubid valmistusid uueks hooajaks teadmises, et uus liiga sünnib, valitses pikka aega infovaakum – liiga ametlik loomine venis, kuna nimisponsori ja teleülekannete partneriga läbirääkimised jõudsid lõpule alles eelmisel reedel. Eile võis Eesti korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi kergendatult hingata ning kinnitada, et OlyBet Eesti-Läti Korvpalliliiga eelarve on kaetud.