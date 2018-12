KEIO KUHI | Täna selgub, kas korvpallirahvas soovib muudatusi

Teiseks küsimuseks on olnud Audentese teema – kas soov koondada parimad noored mängijad ühistele treeningutele tähendab, et me ei tähtsusta kohalikku korvpalli? Ei tähenda. Täna on oluline viia Audentese õppetöö fookus veelgi individuaalsemaks , mistõttu ka kooli valitavate noorte arv pigem väheneb. Seega, kui üle Eesti tuleb Audentese spordigümnaasiumi klassidesse kokku 18 noormeest, ei ole mõju väiksematele kohtadele väga suur. Samuti usun, et kui kodukoha poisist kasvab tippmängija, on sellest kasu nii klubile kui ka treenerile.

Samuti on uuritud, kuidas me kavatseme lahendada treenerite palgaprobleemi, kui selleks puudub riigipoolne tugi. Nõustun, et see ei ole lihtne ülesanne ja EKL üksi ei suuda siin lahendusteni jõuda. Ometi tunnetame, et jää on liikuma hakanud, riik panustab järjest enam ning meie kohustuseks on mitte loorberitele puhkama jääda, vaid selgitada veelgi jõulisemalt, kui kaaluka teemaga on tegemist. Meie võimuses on olukorda jätkuvalt selgitada, tuua arutellu valdkonna statistikast lähtuvaid argumente ning klubide ja koolide ootusi. Arvan, et suudame sel teemal ka spordivaldkonnas laiemalt koostööd teha, sest lõpliku murrangu saab tuua mõttemaailma muutus ja arusaam, et peame oma laste juhendajate tööd vääriliselt tasustama.

Korvpalliliidult on küsitud, miks on uus arengukava erilisem kui kõik eelmised. Eks peame veidi endale tuhka pähe raputama ja tõdema, et eelmised strateegiad olid suuresti valminud kontorilaua taga. Arengukava, millele täna klubide heakskiitu ootame, on “tulnud põllult”, nagu armastab öelda alaliidu president Jaak Salumets. Kõik klubid on oma sisendi andnud, see strateegia ei ole korvpalliliidu, vaid korvpallirahva oma. Ühtlasi tähendab see vastutust – strateegia täitmisel on roll meil kõigil – klubidel, kohalikel omavalitsustel, korvpalliliidul, lapsevanematel, fännidel ja kõigil teistel, kes korvpalli käekäigust hoolivad.

Kui Eesti Korvpalliliidu 67 liikmesklubi täna arengukava heaks kiidavad, ootab meid ees tihe, töine ja põnev aeg. Usun, et saame aastate pärast tõdeda, et ühine töö tõi tulemuse ning „Korvpall 2030“ ei olnud pelgalt üks paber paljude seas.